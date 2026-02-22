III. Károly sem akadályozná meg, ha a kormány eltávolítaná András exherceget az öröklési rendből

A Buckingham-palota nem ellenezné, ha Andrew Mountbatten-Windsort eltávolítanák a trónöröklési rendből – írja a Guardian. Eközben a rendőrség megerősítette, hogy a hétvégén is folytatják a kutatást Andrew Mountbatten-Windsor (korábban András herceg) egykori windsori otthonában, miután a héten őrizetbe vették hivatali visszaélés gyanúja miatt.

Fotó: Phil Noble/REUTERS

Királyi források szerint III. Károly király nem akadályozná meg a parlamentet abban, hogy jogszabállyal kizárja annak lehetőségét, hogy az egykori herceg valaha trónra léphessen. Mountbatten-Windsor jelenleg is nyolcadik a trónöröklési sorban, annak ellenére, hogy megfosztották minden királyi címétől, és minden hivatalos feladatától eltiltották. Ez azt jelenti, hogy Andrew továbbra is államtanácsos, vagyis azon nagykorú királyi családtagok csoportjába tartozik, akiket kijelölhetnek III. Károly király helyettesítésére, ha beteg lenne vagy külföldön tartózkodna – még ha a gyakorlatban ez esetében soha nem is történne meg, mivel csak aktív királyi feladatokat ellátó családtagokat szoktak igénybe venni.

Andrew őrizetbe vételére (majd elengedésére) azt követően került sor, hogy az amerikai Igazságügyi Minisztérium nyilvánosságra hozott iratok szerint Mountbatten-Windsor bizalmas kormányzati információkat adott át a gyermekek elleni szexuális bűncselekmények miatt elítélt Jeffrey Epsteinnek, valamint más kapcsolattartóinak, miközben brit kereskedelmi megbízottként tevékenykedett.