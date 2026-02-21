A brit kormány eltávolítaná András exherceget az öröklési rendből

A brit kormány azt fontolgatja, hogy a rendőrségi nyomozás lezárultát követően elfogad egy olyan jogszabályt, amely megfosztaná Andrew Mountbatten-Windsort (régi nevén András herceget) a trónöröklési jogától.

Több politikus is azt szorgalmazta, hogy a volt herceget távolítsák el az öröklési rendből, miután csütörtökön őrizetbe vették és nyomozók kihallgatták hivatali visszaélés gyanújával.

Andrew továbbra is a nyolcadik helyen áll a trónöröklési sorban Vilmos és Harry hercegek, valamint gyerekeik után, annak ellenére, hogy októberben lemondott királyi címeiről, miután új információk kerültek napvilágra a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatairól.

Ez azt jelenti, hogy Andrew továbbra is államtanácsos, vagyis azon nagykorú királyi családtagok csoportjába tartozik, akiket kijelölhetnek III. Károly király helyettesítésére, ha beteg lenne vagy külföldön tartózkodna – még ha a gyakorlatban ez esetében soha nem is történne meg, mivel csak aktív királyi feladatokat ellátó családtagokat szoktak igénybe venni.

Fotó: DANIEL LEAL/AFP

Az öröklési rendből való eltávolításához parlamenti törvényre lenne szükség, továbbá egyeztetésre és megállapodásra azokkal az országokkal és területekkel, amelyek az Egyesült Királysággal közösen osztoznak a monarchián. Úgy tudni, határozott tervek vannak arra, hogy ez a rendőrségi vizsgálat lezárulta után megtörténjen.

A Liberális Demokraták pénteken felszólítottak arra, hogy az ügyet vegyék napirendre. „Most a legfontosabb, hogy a rendőrség félelem és részrehajlás nélkül végezhesse a munkáját” – közölte Ed Davey, a párt vezetője.

„Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ez olyan kérdés, amellyel a megfelelő időben a parlamentnek foglalkoznia kell – a monarchia természetesen biztosítani akarja, hogy soha ne válhasson királlyá.”

Andrew Bowie, a Konzervatív Párt skóciai ügyekért felelős árnyékminisztere hasonló álláspontot képviselt, a GB Newsnak nyilatkozva azt mondta, „a tisztességes megoldás” az lenne, ha Andrew-t eltávolítanák.

Csütörtök este kiengedték a rendőrségi őrizetből Károly király öccsét, Andrew Mountbatten-Windsort, akit közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával vettek őrizetbe, ugyanis felmerült, hogy bizalmas kormányzati dokumentumokat küldött Jeffrey Epsteinnek.

A 66 éves Andrew Mountbatten-Windsort egész nap a Thames Valley-i rendőrség nyomozói hallgatták ki. A rendőrség a hónap elején kezdte vizsgálni azokat a vádakat, miszerint a szexuális bűncselekmények miatt elítélt Epsteinnek adott át iratokat, miközben kereskedelmi különmegbízottként dolgozott.

A közfeladat ellátásával kapcsolatos hivatali visszaélés maximális büntetése életfogytiglani szabadságvesztés, és az ügyet a legsúlyosabb bűncselekményekben eljáró Crown Court tárgyalja.

2022-ben a király öccse peren kívül megegyezett az Egyesült Államokban Virginia Giuffre által indított polgári perben, amelyben a nő azzal vádolta, hogy tinédzserkorában, Epstein vagy társai tulajdonában lévő ingatlanokon szexuálisan bántalmazta őt. A jelenlegi rendőrségi vizsgálat nem kapcsolódik ehhez vagy más szexuális visszaélési vádhoz. (Guardian)