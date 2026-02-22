Magyar Hang: A fideszes vezetés utasította a MOB-ot, hogy ne orosz sportolók vigyék a magyar zászlót az olimpia záróünnepségén

Egész magas szinten lett komoly botrány abból, hogy orosz műkorcsolyázók vitték volna a magyar zászlót a téli olimpia záróünnepségén – tudta meg a Magyar Hang.

A hírt az MTI adta ki szombaton azzal a semmitmondó címmel, hogy „a műkorcsolyázó páros viszi a magyar zászlót a záróünnepségen”. A lényeg a hírben volt: eszerint a műkorcsolyázók páros versenyében negyedik helyezett Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei vitte volna a zászlót a vasárnap esti záróünnepségen. A Magyar Olimpiai Bizottság szombaton azt közölte, a két versenyző meghatódott, mert nem számítottak rá, ezért alig akarták elhinni, hogy ez a megtiszteltetés érte őket. A magyar csapatból az orosz születésű duó szerepelt a legjobban, negyedikek lettek, amivel pontot is szereztek.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Csakhogy a Magyar Hang azt írta, a magyar színekben versenyző orosz páros Szocsiban él, ott edz orosz edzővel és nem is beszélnek magyarul. A Kósa Lajos vezette Magyar Országos Korcsolya Szövetség közbenjárására szereztek magyar állampolgárságot, amiben vélhetően közrejátszott, hogy orosz sportolóként nem indulhattak volna az olimpián.

A MOB döntése a szurkolókból is komoly indulatokat váltott ki, de a lap szerint a Fidesz vezetése is úgy ítélte meg, hogy a választási kampányban rosszul sülne el, ha a két orosz születésű sportoló vinné a magyar zászlót, ezért vasárnap utasították a MOB-ot, hogy változtassa meg a döntést.

A nyitóünnepség Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Ez végül megtörtént, a Nemzeti Sport tudósítása szerint a záróünnepségen Somodi Maja és Nógrádi Bence gyorskorcsolyázók viszik a magyar zászlót. A nyitóünnepségen is ők vitték.