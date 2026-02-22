Óvatlan volt a mezőkovácsházi zugkertész, aki külföldről rendelt kendermagot

Egy férfi régebben külföldről hozott kendermagokat, de úgy gondolta, azok nem fognak kikelni, ezért az interneten rendelt utánpótlást. Ezeket viszont nem kapta meg, helyette egy értesítést kézbesítettek neki arról, hogy a gyanús küldeményt a vámhatóság lefoglalta és átadta a rendőrségnek. A megrémült címzett nem tudta, mire számítson, de ahogy teltek a napok, arra a következtetésre jutott, hogy ebből már nem lesz eljárás, ezért elővette a maga hozta magvakat, és megpróbálta újra életre kelteni azokat. Cserepekbe ültette őket, és idővel, a ruhásszekrényében kialakított termesztőhelyen rejtegetett edényekben, zöldülni, levelesedni kezdtek a növények.

Fotó: police.hu

A férfi a szekrényt alaposan felszerelte, hővédő fólia, időzítőkapcsolós lámpa, ventilátor biztosította a növények fejlődéséhez szükséges körülményeket. A termetes bútort pokróccal takarta le, és még egy asztalt is elé tett, hogy ne nézzen bele senki.

Fotó: police.hu

A zugkertész férfi rosszul hitte, hogy mindezen előkészületek elégnek bizonyulnak ahhoz, hogy ne bukjon le. A rendőrök tudták, hogy a külföldről érkezett és lefoglalt magok mellett lehet még keresnivalójuk a címzettnél. Ki is mentek hozzá, a gyanús szekrény tartalmát lefoglalták, és a férfit február 17-én kábítószer birtoklása vétség elkövetésével gyanúsították meg a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányságon. (police.hu)

