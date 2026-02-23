Késelésig fajult egy verekedés a Virtu étteremben, a Mol-toronyban

bűnügy

Előbb csak összeszólalkozott két társaság a Mol Campuson működő Virtu étteremben, ebből verekedés lett, majd az egyik férfi megszúrt két másikat. Egyikük életveszélyes, a másik könnyebb sérüléseket szerzett, tudta meg a Telex. Az eset február 21-én történt.

A rendőrség emberölés kísérlete miatt indított eljárást, a feltételezett elkövetőt, egy 19 éves férfit egy napon belül elfogták, gyanúsítottként kihallgatták, és őrizetbe vették. Egy másik embert csoportosan elkövetett garázdaság gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként.

bűnügy rendőrség késelés étterem mol campus verekedés mol torony