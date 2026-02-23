„Magyarország Oroszország dolgait intézi” – teljesen kiakadt az EU Orbánékra az Ukrajnának szánt hitel és a 20. szankciós csomag vétója miatt

Orbán Viktor levelet küldött António Costának, az Európai Tanács elnökének arról, hogy Magyarország blokkolni fogja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, mivel állítása szerint az ukrán vezetés politikai döntés miatt nem indítja újra az orosz olaj szállítását a Barátság kőolajvezetéken.

A magyar döntésen kiakadtak a brüsszeli ülésre készülő uniós külügyminiszterek. „Megdöbbentőnek tartom a magyar álláspontot” – mondta Johann Wadephul német külügyminiszter a Külügyi Tanács ülésére érkezve. „Nem hiszem, hogy helyes, ha Magyarország a saját szabadságharcát használja fel az európai szuverenitás elárulására.”

Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter azt mondta: „Ami alapvetően megdöbbent, az az, hogy Ukrajna az orosz hadsereg hatalma ellen védekezik, és a magyarok korábban megtapasztalták, ez milyen érzés... Sokkal nagyobb szolidaritást vártam volna Magyarországtól Ukrajna iránt” – utalva ezzel a szovjet csapatok 1956-os Budapest elleni bevonulására.

Az osztrák külügyminiszter, Beate Meinl-Reisinger is bírálta Magyarországot: „Nem értem a magyar álláspontot… A béke csak akkor lesz lehetséges, ha Oroszország számára olyan magasak lesznek az áldozatok, hogy már nincs értelme folytatni ezt a háborút”. Hozzátette:

„[Magyarország] gyakorlatilag Oroszország dolgait intézi. Ez nem lehet Európa érdeke. Ausztria érdeke biztosan nem. És amikor a történelmet és a magyar nép szovjetekkel kapcsolatos tapasztalatait nézem, meg vagyok győződve arról, hogy ez a magyar lakosságnak sem érdeke.”

Kritikát fogalmazott meg Paula Pinho, az Európai Bizottság főszóvivője is, aki egyúttal hangsúlyozta, hogy az Európai Tanács által jóváhagyott döntést tiszteletben kell tartani. Majd felidézte, Orbán egyetlen feltételt szabott, miszerint három tagállam – vagyis Magyarország, Szlovákia és Csehország – ne vegyen részt pénzügyileg a programban.

„Ez a feltétel teljesült, ezért elvárjuk minden vezetőtől, hogy tartsa be a kötelezettségvállalásait. És ezek be nem tartása... a lojális együttműködés megszegését jelentené” – mondta.

A kérdésben Emmanuel Macron, francia elnök is megszólalt, aki szerint továbbra is eltökéltek a 90 milliárd eurós hitelt és az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot illetően. „Nem lehet másként”, minthogy elfogadják a szankciós csomagot és Ukrajna megkapja a hitelt. (Politico, The Guardian)