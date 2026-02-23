Már harmadik éve folyamatosan zuhannak a beruházások

A hazai beruházásoknak sorban a harmadik olyan éve volt a 2025-ös, amelyben képtelenek voltak a GDP-t támogató teljesítményt nyújtani. A 2022 eleje óta eltelt 16 negyedévből 12-ben csökkent a teljesítmény, 2023 második negyedéve óta pedig folyamatos a lejtmenet. A KSH friss adatai szerint 2025 utolsó negyedéve sem törte meg ezt a sorozatot, hiszen a kiigazítatlan adatok szerint 1,3, a szezonálisan kiigazított szerint pedig 1,7 százalékkal csökkent a beruházások volumene. Az előző negyedévhez mérten stagnálással felérő 0,1 százalékos növekedést regisztrált a hivatal.

Ugyan az első adatközléskor sok részletet még nem árul el a KSH, annyi tudható, hogy „a beruházások csökkenéséhez leginkább a feldolgozóipar, valamint a közigazgatás gazdasági ág járult hozzá. A fejlesztések szűkülését a szállítás, raktározás és az ingatlanügyletek növekvő beruházási aktivitása mérsékelte”.

A negyedik negyedévben hosszabb időtávon nézve sem változott az összkép, hiszen a 2021-es teljesítménytől 19 százalékos az elmaradás mértéke, ez gyakorlatilag az egész tavalyi évet jellemezte.

Az év egészét nézve 4,3 százalékos volt a visszaesés mértéke, ami némi javulás a 2024-es 13,8 százalékos zsugorodásnál.