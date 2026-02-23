Orbán Viktor: Iványi Gábornak én személyesen sok mindennel tartozom

„Iványi Gábornak én személyesen sok mindennel tartozom” – mondta a miniszterelnök Szabó Tímea párbeszédes képviselőnek a parlament folyosóján. Szabó azt szerette volna megtudni Orbán Viktortól, hogy lehet az, hogy amíg Iványi Gábor templomában kikapcsolják a fűtést, a felcsúti focipályán fűtik a füvet.

Orbán Viktort a Parlament folyosóján próbálta kérdezni Szabó Tímea Fotó: Szabó Tímea/Facebook

Orbán először azzal próbálta lerázni Szabót, hogy dolgoznia kell, majd közölte az ellenzéki képviselővel, hogy forduljon az adóhatósághoz, majd azt, hogy hazudik (sőt, már a kérdése is egy valótlan állítás).

Ahogy a 444-en is megírtuk, néhány nappal ezelőtt kikapcsolták az áramszolgáltatást a békásmegyeri parókián és a Megbékélés Háza Templomban, közölte Iványi Gábor, aki szerint a parókiának jelenleg nincs és nem is volt áramtartozása. Mivel a fűtés és a vízszolgáltatás is áramhoz kötött, a téli hidegben nemcsak a ház és a templom fűtetlen, de a templom kertjében tartott állatok is víz nélkül maradnak. Február 9-én tartott előkészítő tárgyalást az elsőfokú bíróság Iványi Gábor és csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszakkal vádolt társai ügyében. Sem a lelkész, sem a többi vádlott nem ismerte el a bűnösségét.