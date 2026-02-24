Élelmiszer-feldolgozó üzem létrehozására nyert 1,2 millió dollárt a Főváros

„Különleges innovációval nyertünk a Bloomberg 2025–2026 Mayors Challenge-en, több mint 1,2 millió dollár nyereményből létrejöhet a Fővárosi Feldolgozóközpont, ahol a diákétkeztetés és az idősotthoni ellátás számára megmentjük a kidobásra ítélt, de hasznosítható zöldségeket és gyümölcsöket” – jelentette be Karácsony Gergely.

A főpolgármester Facebook-videójában azt mondta, Budapesten egy év alatt több mint százezer tonna zöldség és gyümölcs kerül a kukába azért, mert talán nem elég szépek ahhoz, hogy az árusok el tudják őket adni. De ettől még ezek olyan egészséges élelmiszerek, amik hiányoznak a budapesti közétkeztetésből.

A Fővárosi Önkormányzat emiatt pályázott, hogy egy élelmiszer-feldolgozó üzem létrehozása után meg tudják menteni az esztétikailag kifogásolható, de tökéletesen fogyasztható zöldségeket és gyümölcsöket, és azokat felhasználhassák a budapesti közétkeztetésben.

A főváros ötlete, az élelmiszer-feldoglozó üzem 630 pályázat közül a legjobb 25 közé került, így nyertek 1,2 millió dollárt, vagyis nagyjából 380 millió forintot az üzem létrehozására.

Karácsony szerint ez egyszerre egy környezetvédelmi beruházás, egyszerre szolgálja a szociális igazságosságot és egyszerre egy gazdasági takarékoskodás is.