Vádat emeltek öt kínai férfi ellen, akik nyakzóhálóval halásztak Szolnokon

Orvhalászat miatt vádat emeltek öt kínai állampolgárságú férfi ellen, akik tiltott eszközzel, nyakzóhálóval halásztak Szolnokon. A Karcag TV riportja szerint a kínai férfiak 2025. augusztus közepén a cukorgyár kubikgödrénél halásztak. Egyikük kezelte a hálót, a többiek pedig dobálták a vizet azért, hogy a halakat beletereljék a hálóba. Az engedéllyel nem rendelkező társaság két pontyot és tizenöt kárászt fogott ki.

A törvény értelmében a nyakzóháló alkalmazása tiltott halfogási eszköznek minősül, ezért az ügyészség a férfiakkal szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság dönt majd.