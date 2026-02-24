Vitézy szerint folyamatban lévő ellenőrzéseket akartak eltussolni Karácsonyék a legnagyobb fővárosi cégnél

Vitézy Dávid szerint súlyos visszaélés gyanúja merült fel az egyik legnagyobb fővárosi cégnél, a Budapesti Közműveknél (BKM), miután egyik napról a másikra megszüntették a teljes belső ellenőrzési osztályt és szinte mindenkit kirúgtak.

Ez az egész a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság hétfői ülésén bukott ki, ahol a cég idei közszolgáltatási szerződéséről tárgyaltak, és ott volt a BKM egyik vezetője is.

Vitézy a Közgyűlés novemberi ülésén Fotó: Németh Dániel/444

Vitézy szerint az ülésen kiderült, semmi garancia nincs arra, hogy a megkezdett belső ellenőrzéseket az új rendszerben is folytatják. Kiderült, az átszervezésről a cég felügyelőbizottsága döntött, a cég menedzsmentje csak végrehajtotta azt. Vitézy arról írt, a felügyelőbizottságban január óta Karácsony emberei ülnek, illetve hogy érdemi magyarázatot, választ nem kaptak a történekre.

„A teljes mellébeszélést és felelősséghárítást látva joggal merült fel az emberben a gyanú, hogy itt a cél nem a hatékonyság növelése volt, hanem inkább a folyamatban lévő ügyek eltussolása.”

A Népszava szerint két kockázatos témán is dolgozott a BKM belső ellenőrzése, mikor kirúgták szinte az egész csapatot. Ezeket nem nevezte meg a lap, erre rákérdeztünk a BKM-nél illetve a Városháza sajtóosztályánál is.

A belső ellenőrzést mostantól külsős cég, az ETK Zrt. látja el, amelynek a referenciái között szerepel az Alkotmánybíróság, a MÁV Start Zrt. és a Szerencsejáték Zrt. is. Az ETK dolgozott egy másik fővárosi cégnek is, ami nemrég beolvadt a BKM-be.

A felügyelőbizottság február 13-án döntött az átszervezésről, az előterjesztés nem nyilvános, a tagokat köti a titoktartás, így érdemben nem tudott a részletekről beszélni a testület egyik tagja, Bardóczi Sándor. Budapest főtájépítésze a lapnak annyit mondott, a döntésnek nyomós szakmai okai voltak, és az a sejtetés, amit Vitézy előadott, nem felel meg a valóságnak.

A Városháza közleménye szerint a BKM a lépéssel hatékonyabbá és szigorúbbá teszi az ellenőrzést, és a korábbi költségek több mint felét is megtakarítják az átalakítással.

Vitézy szerint sántít a spórolásra hivatkozás, hiszen korábban „tucatszám osztogattak szolgálati autókat”, illetve tízmilliós prémiumokat, vezetői jutalmakat. Szerinte Karácsonyék sunnyogva intézték mindezt. „Ha a folyamat átgondolt, és transzparens lenne, a régi belső ellenőröket nem kivezették volna az épületből, hanem dokumentált módon átadták volna a folyamatban lévő ellenőrzéseket, a gyanúikat. Ez nem történt meg.”

Vitézy megismételte a gyanúját, hogy itt ügyek eltussolásáról lehet szó, fontos anyagok el is tűnhetnek egy nem megfelelően dokumentált átadás-átvételkor. Ez akár bűncselekmény is lehet.

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén azt javasolja majd, hogy a Közgyűlés vonja magához az alapítói jogokat, tiltsa meg a belső ellenőrzés kiszervezését, állítsa helyre a belső ellenőrzés működését, és „világítsa át, milyen folyamatban lévő ellenőrzéseket akartak eltussolni Karácsony emberei a BKM felügyelőbizottságában.”

Kedd délután pedig azt kezdeményezte Karácsony Gergelynél, hogy szerdán a nyílt ülésen hallgassák meg Mártha Imre vezérigazgatót és Bakó Alízt, a Főpolgármesteri Hivatal gazdasági igazgatóját, aki a BKM felügyelőbizottságának elnöke is.