Hadházy Ákos bemutatta Balásy Gyulának a Rogán-féle százmilliárdokból épülő, budai hegybe vájt luxusvilláját

Máriaremetén, egy részben elbontott hegy oldalában épít luxusvillát Balásy Gyula, a Rogán Antal-i propagandakampányok házi beszállítója, akinek a tehetségére már az MNB is felfigyelt, szakítva a Matolcsy-érában kegyelt Száraz Istvánnal. A beruházást megtekintette Hadházy Ákos, aki az erről készített videójában azt mondja: látott már sok durva építkezést, de olyan helyet még nem, mint ez.

Az épülő Balásy-villa tavaly ősszel Fotó: Németh Dániel/444

Grandiózus, részben lebegő, erődítményszerű villa remek kilátással, sorolja a jelzőket a független képviselő. Felidézi, hogy a még készülő épület kialakítása nagyon hasonló ahhoz, mint amilyen a tihanyi Balásy-villa. Hadházy szerint az látszik ezen az épületen: Balásy olyan ép ésszel felfoghatatlan vagyonokhoz jutott pár év alatt, hogy nem tudja mire költeni a pénzt.

Fotó: Németh Dániel/444

A politikus az építkezést bemutató posztjában úgy fogalmaz, olyan ez a beruházás, „mintha egy bankrabló vidáman szórná a pénzt a nyílt utcán”. Hadházy azt is felidézi, hogy Balásy Gyula „az oligarchák között is kirívóan visszataszító módon, az állami propaganda levezénylésével szerezte józan emberi ésszel nehezen felfogható vagyonát”.

Balásyt 2023-ban egy veteránautó-versenyen csíptük el, többek között arról érdeklődtünk, mennyire volt elégedett az akkor a cégeiből kivett 12 milliárd forinttal. Balásynak egyébként 2016-tól addig több mint 40 milliárd forintnyi nyeresége volt csak a propagandával foglalkozó cégeiből.