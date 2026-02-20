MNB-reklámok: Matolcsy Ádám barátját Rogán emberére cserélték

gazdaság

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal a Magyar Nemzeti Bank nevében két évre szóló keretszerződést írt alá a New Land Mediával és a Lounge Designnal 2025. december 17-én – írja a HVG.

Hosszú évek óta Balásy Gyula cégei gyártják az állami hirdetéseket és propagandát, de az MNB reklámjait eddig a Frank Digital csinálta. Ez Matolcsy Ádám barátjának, Száraz Istvánnak a cége. Matolcsy György mandátuma azonban 2025 márciusában lejárt, utódja Varga Mihály korábbi pénzügyminiszter lett.

A most megkötött, 2026-2027-re vonatkozó, kommunikációs ügynökségi feladatokra vonatkozó szerződés keretösszege közel nettó 2,4 milliárd forint. Ebből, 1,65 milliárdot kötelezően el kell költenie az MNB-nek, a fennmaradó 30 százalék (708 millió forint) felhasználása opcionális.

gazdaság balásy gyula lounge design mnb frank digital New Land Media matolcsy ádám magyar nemzeti bank száraz istván Matolcsy György
Kapcsolódó cikkek

Még milliárdosabb lett az állami propagandán milliárdossá vált Balásy Gyula

Óriási üzlet kiszolgálni a kormány kommunikációs kampányát, egyetlen évben 9 milliárdos osztalékot hozott az udvari beszállítónak.

Haszán Zoltán
POLITIKA