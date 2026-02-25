Lévai Anikó is kampányol Magyar Péter körzetében

Az ország talán legpikánsabb választókerülete a budapesti 3-as.

Itt lakik a Fidesz miniszterelnök-jelöltje, és itt indul egyéniben a Tisza miniszterelnök-jelöltje. Magyar Péter ellenfele egykori közeli ismerőse, Steiner Attila, akinek a kampányába Magyar Péter volt felesége mellett Orbán Viktor felesége is besegít.

Lévai Anikó már a hivatalos kampánykezdet napján is feltűnt az államtitkár oldalán, majd pár nappal később ezen a képen:

Itt azt láthatjuk, hogy Steiner Attila és csapata jó kedvre derül, miután megkapta „az OEVB határozatát a nyilvántartásba vételről, így hivatalosan is Hegyvidék és Nyugat-Újbuda képviselőjelöltje lettem! Köszönöm a rengeteg ajánlást, biztatást, a munka most indul csak be igazán!”