Menczer Tamás közel 1,5 millió forintot kap havonta csupán azért, hogy fejlessze a magyar–német kapcsolatokat

Összesen 82 miniszterelnöki megbízottat, miniszterelnöki biztost, kormánybiztost és miniszteri biztost gyűjtögetett össze mostanra a sokadik Orbán-kormány, akik fizetésére évente 1,3 milliárd forintot költenek – derül ki az RTL gyűjtéséből.

Történt mindez azok után, hogy 2010-ben az akkor épp másodszor kormányra került Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, sokkal kisebb apparátussal fognak dolgozni. Akkor valóban csupán 105 miniszterrel, államtitkárral és helyettes államtitkárral kezdtek, ezek száma viszont az RTL szerint mostanra 215-re nőtt, vagyis bőven megduplázódott.

Miközben hozzájuk jönnek még a biztosok és a megbízottak.

A csatorna az összeállításában ötüket emeli ki név szerint, egy részüknek kacifántos titulusa van.

Menczer Tamás a Parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

Budai Gyula például a szankciókból fakadó kihívások miatt szükséges gazdaságvédelmi intézkedésekért felelős miniszteri biztosként keres képviselői juttatásain túl havonta 1,454 millió forintot a külügyminisztériumban.

Hoppál Péternek a 2025-ös magyar–török tudományos és innovácós év magyar programjaiért és lebonyolításáért felelős kormánybiztosként jár pluszban 2,58 millió, akárcsak a rezsibiztos Németh Szilárdnak vagy a drogbiztos Horváth Lászlónak.

A parlamenti képviselői munkássága mellett az utóbbi időben a Fidesz kommunikációs igazgatójaként is tündöklő Menczer Tamásnak van egy ezeknél kevésbé ismert szerepköre is, minthogy Szijjártó Péter jóvoltából ő a magyar-német társadalmi kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszteri biztos is, és ekként 1,454 milliót kasszírozhat havonta.

Ebben a szerepkörben nem tűnik túl sikeresnek, lévén, hogy főnöke épp szerdán figyelt fel a fejleményre, miszerint létrejött a Brüsszel–Berlin–Kijev tengely, „amely nyíltan kormányváltást akar elérni hazánkban”.

A szóban forgó politikusok képviselői fizetése 2,5–3 millió forint között mozog, a fenti összegek ezen felül értendők.