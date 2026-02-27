A portugál Braga lesz a Ferencváros ellenfele az Európa-liga nyolcaddöntőjében

Nem kapott legyőzhetetlen ellenfelet a Ferencváros a labdarúgó-Európa-liga nyolcaddöntőjében. A kiemelések alapján azt már a pénteki sorsolás előtt lehetett tudni, hogy mindenképpen portugál csapat jön szembe a magyar bajnokkal a folytatásban, de nem volt mindegy, hogy a nemzetközi szinten is topklubnak számító Porto vagy az alapvetően kevésbé sikeres Braga lesz az. Végül kedvezett a szerencse Robbie Keane együttesének, a Portót a Stuttgart kapta, a Ferencváros a Bragával játszhat.

Mindazonáltal ez az ellenfél sem lebecsülendő, hiszen a 4. helyen áll a hazája bajnokságában, míg az Európa-ligában nem is kellett játszania a legjobb tizenhatért, lévén, hogy a sorozat első szakaszában a 6. helyen zárt, 5 győzelemmel, 2 döntetlennel és 1 vereséggel. A csapat keretének összértéke mintegy háromszorosa a Ferencvárosénak.

A magyar bajnok az előző körben 1-2-es vereség után 2-0-s győzelemmel ütötte ki a bolgár Ludogorecet, így érte el a nyolcaddöntőt. Ha a Braga ellen is sikerülne továbbjutnia, a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis párharcának győztese várna rá. A görögökkel ebben a szezonban már meccselt a Ferencváros, a januári budapesti találkozó döntetlenre végződött.