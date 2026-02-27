A Meta szerint egy hiba miatt kapcsolta le a Facebook a kormánypárti megyei lapok oldalát

A Facebook a Mediaworks alá tartozó kormánypárti megyei lapok közül többnek is lekapcsolta az oldalát pénteken: először a Baranya megyei Bama.hu oldalát lőtték le, egy Reddit-felhasználó szerint háborús fenyegetések megjelenítése miatt.

Ezt követően a Mediaworks két másik kiadványa, a Kisalföld.hu és a Szabolcs Online-Facebook-oldala is elérhetetlenné vált. Sőt, a Kisalföld hiába próbálkozott új oldallal, már az sem elérhető.

A megyei lapok a 2010-es években kerültek fokozatosan a Mészáros Lőrinc tulajdonolta Mediaworks tulajdonába, a tartalmuk is sok szempontból egységessé vált: gyakori, hogy a közel húsz megyei lap lényegében azonos címlappal jelenik meg. A közéleti tartalmakat nagyrészt központilag állítják elő, és ezek a kormánypárt álláspontját népszerűsítik. (via 24.hu)

FRISSÍTÉS:



A Telex megkérdezte a Metát a lépés okairól, a lapnak a cég ezt válaszolta: „A munkatársaink kivizsgálták az ügyet és megállapították, hogy az oldal tévesen lett korlátozva, ezért már visszaállították. Elnézést kérünk a kellemetlenségért.”



A Bama oldala azóta újra elérhető, míg a Kisalföld és a Szabolcs Online is azonos tartalmú közleményben tiltakoznak „a sajtószabadság elleni támadás” ellen.