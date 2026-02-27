Feljelentést tett a választási bizottság, mert a Mi Hazánk józsefvárosi jelöltje csaknem 400 érvénytelen ajánlást adott le

Feljelentést tesz a józsefvárosi központú, Budapest 2-es országgyűlési választókerület választási bizottsága, mert a Mi Hazánk Mozgalom helyi jelöltjének, Kvacskay Károlynak az ajánlóívein feltűnően sok érvénytelen ajánlást találtak, vette észre a Telex a bizottság pénteki ülésének jegyzőkönyvében.

A lap szerint a választási iroda az ellenőrzés során az 508 érvényes ajánlás mellett 396 érvénytelent talált. Köztük 8 olyan ajánlás volt, amelynél a személyiadat- és lakcímnyilvántartás „SZL-Passzív” adatot jelzett, azaz az aláíró vagy elhunyt, vagy nem magyar állampolgár, és így nem is szavazhat. A bizottság ismeretlen tettes ellen tett feljelentést.

A Mi Hazánk a 444-hez a következő közleményt juttatta el:

„Természetesen nem tudtunk róla, sőt előre írásban figyelmeztettük az összes tagunkat, aktivistánkat, hogy aki bármilyen tisztességtelen eszközt használ, az szigorúan büntetjük. Eddigi gyors belső vizsgálatunk szerint egy tagunktól származtak az ominózus aláírások, aki a helyi jelöltünk tudta nélkül, négy évvel korábbi ajánlóink adatait írhatta az ívekre saját feljegyzéseiből, a cselekedetet el is ismerte nekünk, ezért a mai napon ezt a tagunkat kizártuk. Az érvénytelen ajánlások döntő részét ugyanakkor eleve áthúzva adta le a jelöltünk, mert azok másik választókerületekhez tartoztak, és Budapesten a határok legutóbbi variálásával elég nehezen átlátható helyzet alakult ki a választók számára is.”

