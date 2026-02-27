Mindenki legyen óvatos és gyanakvó, mert úgy járhat, mint az a hét ember Tolnában, akiket hétféleképpen kopasztottak meg

Tolna vármegyében 24 órán belül tett feljelentést hét olyan sértett, akiket online csalók ejtettek tévedésbe más-más módszerrel – írja a Police.hu.
- Az első sértett internetes hirdetésben talált kedvére autót, majd a megbeszéltek szerint előre elutalta a foglalót a hirdetőnek. Az üzletből nem lett semmi, a harci nő 100 ezer forintot bukott.
- A második feljelentő üléshuzat-hirdetést látott a neten, egyet fizet, kettőt kap akcióval ámították az érdeklődőket. Meg is kapta az utánvétes csomagot, de csak egy garnitúra huzat érkezett.
- A harmadik sértettnek ismeretlen ajánlott jó hozamú pénzügyi befektetést telefonon. Néhány hónap alatt a megtévesztett szekszárdi férfi utasításoknak eleget téve több milliót utalt el idegeneknek, de nemhogy a hozam, a tőke sem jutott vissza hozzá.
- Egy dombóvári férfi – úgy is, mint a negyedik panaszos – egy ismeretlen cég online hirdetése alapján reklámtevékenységre fizetett be regisztrációt, de nem kapott megbízást, közel 400 ezer forintja bánta a próbálkozást.
- Az ötödik feljelentőre egy idegen „férfi” írt rá, és az asszony elfogadta a jelölést. Onnantól rendszeresen tartotta a kapcsolatot a magát katonának mondó idegennel, aki azt állította, hogy nyugdíjazása miatt rövidesen leszerel, de szeretné biztonságban tudni az összegyűjtött pénzét, csomagban küldené el a nő címére. Később egy hivatalosnak tűnő megkeresés alapján több részletben utaltattak el vele 150 ezer forintot, hogy hozzáférhessen a küldeményhez. A csomagot azóta sem kapta meg, az ismerős felszívódott.
- A hatodik – szintén dombóvári – nő utánvétes csomagot vett át egy futártól, kifizette, majd kibontotta. Akkor jött rá, hogy nem rendelt olyan terméket.
- A hetedik sértett Magyarkesziből adathalászat áldozata lett. Ismeretlen tettes három alkalommal összesen 1,2 millió izraeli sékel értékben hajtott végre netes vásárlásokat a számlájáról.
Tanulság és teendők a rendőrség szerint
- Online ügyleteknél mindenki legyen óvatosak és egészségesen gyanakvó.
- Idegeneknek ne adják ki személyes, banki és bankkártyaadataikat.
- Ne utaljanak előre.
- Mielőtt átvesznek egy csomagot, győződjenek meg róla, hogy egyáltalán volt-e ilyen rendelésük.
- Lehetőleg megbízható webáruházakból vagy leinformálható árusoktól vásároljanak.
- Ha mégis csalás áldozatává váltak, tegyenek feljelentést a rendőrségen.