„Nem láttam semmit, és nem tettem semmi rosszat” – Bill Clinton az Epsteinhez fűződő kapcsolatairól

Bill Clinton volt amerikai elnök azt mondta a pénteki parlamenti bizottsági meghallgatáson, hogy fogalma sem volt a volt barátja, Jeffrey Epstein által elkövetett szexuális bűncselekményekről.

„Nem láttam semmit, és nem tettem semmi rosszat” – szögezte le a volt demokrata párti elnök a zárt ajtók mögötti meghallgatás előtt közzétett nyilatkozatában. „Ilyen távlatból sem látok olyat, amely miatt meg kellett volna szólalnia bennem a riasztócsengőnek” – hangsúlyozta, megerősítve, hogy Jeffrey Epsteinnel több mint egy évtizeddel annak 2019-es halála előtt szakította meg a kapcsolatot.

Fotó: AFP PHOTO / US Department of Justice

James Comer, a republikánus többségű parlamenti bizottság elnöke a meghallgatás előtt kijelentette, hogy számos kérdése van a volt elnökhöz, aki „legkevesebb huszonhét alkalommal” utazott Jeffrey Epstein magángépén, aki viszont „tizenhétszer” járt a Fehér Házban Clinton elnöksége alatt.

A bizottsági meghallgatás után a bizottság demokrata tagjai dicsérték Bill Clintont, amiért részt vett a meghallgatáson, és őszintén válaszolt az Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolataira vonatkozó kérdésekre. A demokraták szerint Clinton sokkal relevánsabb a kérdezés szempontjából, mint Hillary Clinton, és együttműködő volt a válaszadásban.

Ugyanakkor a meghallgatás precedenst teremtett: a demokraták most Donald Trumptól is követelik, hogy válaszoljon a bizottság kérdéseire, mivel ő is szoros kapcsolatban állt Epsteinnel. Akárcsak a jelenlegi 79 éves republikánus elnöké, az 1993 és 2001 között hivatalban lévő Bill Clinton neve is számos alkalommal megjelenik az Epstein-aktában, anélkül azonban, hogy bármilyen büntethető cselekedettel vádolnák őket.

A jelenlegi és volt elnökök csak ritkán tanúskodtak a Kongresszus előtt, így Bill Clinton mai vallomása különlegességnek számít, és a demokraták számára új lehetőséget teremt, hogy Donald Trumptól is kikényszerítsék a bizottsági meghallgatást Epsteinhez fűződő kapcsolatai miatt. Az utolsó korábbi elnök, aki kongresszusi bizottság előtt jelent meg, az amerikai Szenátus nyilvántartása szerint Gerald Ford volt.

Clinton korábban is többször hangoztatta, hogy semmit sem tudott az üzletember bűntetteiről, aki bűnösnek vallotta magát 2008-ban kiskorúak prostituálásában és tizennyolc hónapot töltött börtönben. Akárcsak a feleségét előző nap, a volt elnököt is a New York állam északi részében fekvő Chappaquában – ahol a házaspárnak háza van –, a városháza egyik termében hallgatták meg.

Hillary Clinton csütörtökön azt mondta, hogy sohasem találkozott személyesen Epsteinnel. Kijelentette: ha a bizottság komolyan az igazság feltárására törekedne Epstein szexuális bűncselekményei kapcsán, „közvetlenül a jelenlegi elnököt kérné meg, hogy valljon eskü alatt arról a több tízezer alkalomról, amikor az aktában szerepel”.

A meghallgatást eredetileg októberre tervezték, de Bill és Hillary Clinton nem volt hajlandó megjelenni a bizottság előtt. A bizottság azzal fenyegette meg őket, hogy a kongresszus munkájának akadályoztatása miatt eljárást indítanak ellenük, végül január végében állapodtak meg. Mindketten nyilvános meghallgatást szerettek volna, állításuk szerint így akarták elkerülni, hogy a republikánusok politikai célra használják fel a kijelentéseiket. (via The Guardian, MTI)