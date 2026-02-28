Már a fogyatékossággal élőket is háborúval riogatja a fideszes állami tévé

A köztévén az Esély című magazin a fogyatékkal élőkről szól, általában politikamentes témákkal foglalkozik: látássérült nyugdíjasok múzeumlátogatása, családias otthonok mozgássérülteknek, értelmi fogyatékosok tanulási lehetőségei, ilyenek.

A műsor hitvallása szerint: „Olyan rendszeresen jelentkező, dokumentum-riportműsor, amely a közöttünk élő sérült, fogyatékos, vagy az életet tartósan nehezítő betegséggel élő emberek mindennapjaival foglalkozik, és különös hangsúlyt fektet arra, hogy megmutassa azt, ezek az emberek mire képesek, miben emelkednek ki a többségi társadalomból, hogyan élhetnek az »egészségesekkel« egyenlő szintű életet.”

Ehhez képest az Esély szombati adása így kezdődött: „Nem fizetünk! A fogyatékossággal élő emberek számára különösen fontos, hogy sikeres legyen a háborúellenes petíció.”

A riportban megszólalt egy fideszes gazdaságkutató is: „Abban az esetben, hogyha kiszélesedik, kiterjed egy háború, akkor a magyar költségvetésnek is kell bizonyos forrásokat elkülöníteni, egyébként meg tovább kell utalni nyilván ugye az európai integrációba, tehát mindenképpen azt jelenti, hogy forráscsökkenésről van szó” – mondta

Hogy teljesen egyértelmű legyen, a narrátor még hozzátette: „Az elvonások a legkiszolgáltatottabb társadalmi rétegeket, köztük a fogyatékossággal élő embereket érintik a legérzékenyebben.”

A közszolgálatinak szánt műsorban hasonló hangnemben szólalt meg Szekeres Pál fideszes ep-képviselő, Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó, Kósa Ádám államtitkár.

A műsor itt nézhető meg.