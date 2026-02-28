Miután versenytársa kudarcot vallott, az OpenAI megegyezett a Pentagonnal a mesterséges intelligenciája felhasználásáról

Az OpenAI megegyezett az amerikai hadügyminisztériummal mesterséges intelligencia technológiájának felhasználásáról. A felek pár órával azután állapodtak meg, hogy Donald Trump megtiltotta az állami hivataloknak az OpenAI riválisa, az Anthropic által fejlesztett mesterséges intelligencia használatát.

A megállapodás értelmében az OpenAI beleegyezett, hogy a Pentagon bármilyen jogszerű célra felhasználhatja a mesterséges intelligencia rendszereit. Sam Altman cége elérte, hogy speciális technikai korlátokat telepíthessen, így a technológiáját ne alkalmazzák belföldi megfigyelésre az Egyesült Államokban vagy autonóm, emberi ellenőrzéstől függetlenül működő fegyverrendszerekben.

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Az OpenAI a megállapodással versenytársa, az Anthropic nehéz helyzetét használta ki. Az OpenAI-ból kivált vállalkozók által alapított Anthropic ugyanis heteken keresztül tárgyalt a Pentagonnal saját rendszerének felhasználási feltételeiről. A 200 millió dolláros üzlet keretében a Pentagon teljes hozzáférést akart, de a cég ezt nem akarta megadni. Az Anthropicnak két fő kifogása volt: nem akarta, hogy technológiáját automatizált, emberi ellenőrzéstől függetlenül működő fegyverrendszerekben, illetve belföldi tömeges megfigyelési rendszerekben alkalmazzák.

Miután a felek nem tudtak megállapodni a kitűzött pénteki határidőig, Pete Hegseth hadügyminiszter nemzetbiztonsági kockázatnak minősítette a céget, Donald Trump pedig radikális baloldali vállalatnak nevezte az Anthropicot.

Miközben az Anthropic és a Pentagon a feltételekről vitatkozott, Sam Altman tárgyalni kezdett a hadügyminisztériummal. Az OpenAI vezérigazgatója más stratégiát választott mint versenytársa. Beleegyezett, hogy minden jogszerű célra felhasználhassák a technológiájukat, viszont azt is elérte, hogy biztosítékokat építhessenek a rendszereikbe. Utóbbiak akadályozzák meg, hogy olyan módon használják a technológiájukat, ahogyan nem szeretnék.

Bár a megállapodást már megkötötték, időbe telhet, mire a Pentagon elkezdi használni az OpenAI technológiáját. Ugyanis a cég még nem kapott jóváhagyást a titkosított munkára. Részben azért, mert technológiái nem érhetők el az Amazon felhőalapú szolgáltatásain keresztül, amiken keresztül a kormány gyakran hozzáfér a titkosított rendszerekhez.

Az Anthropic és a Pentagon vitájáról ebben a cikkben írtunk bővebben. (via The New York Times)