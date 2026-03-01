A belgák lefoglaltak egy orosz olajszállító hajót az Északi-tengeren

„Az elmúlt órákban a fegyveres erőink a francia védelmi minisztérium támogatásával megállítottak egy olajszállító hajót, amely az orosz árnyékhajó flottához tartozik” – közölte Theo Francken belga védelmi miniszter az X-en. Az olajszállítót a belgiumi Zeebrugge kikötőjébe kísérik és lefoglalják.

A belga fegyveres erők francia helikopterek segítségével jutottak fel az Északi-tengeren hajózó olajszállítóra, az akcióról a francia elnök is közölt egy videót, azt írva: „Az európaiak eltökéltek abban, hogy a szankciók érvényesítésével elvágják Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújának finanszírozási forrásait.”

Egy belga tisztségviselő a Reutersnek azt mondta, a lefoglalt hajó neve Ethera, és szerepel az EU szankciós listáján. A lapnak a védelmi miniszer azt mondta, a gyanú szerint a lefoglalt olajszállító „hamis zászlóval és hamis dokumentumokkal” hajózott. Oroszország kalózkodásnak minősítette a tankereinek és rakományt szállító hajóinak a lefoglalását.

Az orosz árnyékflotta célja a nyugati szankciókkal sújtott orosz olaj exportálása, azaz a korlátozások megkerülése. A flotta legtöbb hajója régi, rozoga állapotú, olcsó és különböző országok zászlajai alatt járja a tengereket. Egy korábbi elemzés szerint az oroszok napi 3,7 millió tonna olajat exportálnak az árnyékflottával, ami a teljes tengeri kivitelük 65 százaléka.