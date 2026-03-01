A törpemalac, Az óriáscsiga (Szily László: Idegtartás - 16-17. fejezet)

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Szily László, a 444.hu újságírója olvassa fel saját könyvét ebben a podcast sorozatban.

A közösségi videós oldalakon hemzsegnek a milliós nézettségű cuki törpemalacos videók. Sokan elgondolkodtunk már rajta, mennyire menő lenne egy ilyen cukisággal sétálni. Azonban az agresszív kismalac karakter nagyon is valós. A törpemalac valójában nem törpe, mindent szétdúl és könnyen megtámadhatja a számára ismeretlen vendégeket. A 16. fejezetből kiderül miért legyünk óvatosak a törpemalac-elköteleződéssel. Ha viszont fura, alien-szerű lényt akarunk csendben megfigyelni, tökéletes választás lehet az óriáscsiga - ez derül ki a 17. fejezetből.

Az epizódhoz mellékeltünk pár eredeti Szily-rajzot is a nyomtatott könyvből, ami megvásárolható a 444 shopjában.

