Meghalt Fehér Béla

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Fehér Béla életének 77. évében, 2026. március 1-én, szerettei körében, békében távozott közülünk. Az űr, melyet maga után hagyott, betölthetetlen. Bízunk benne, hogy mindazok, akik tisztelték munkásságát vagy ismerték őt, ugyanazzal a végtelen szeretettel és tisztelettel őrzik majd emlékét, amellyel mi gondolunk rá” – idézi a Litera a család közleményét, amelyet a Magyar Nemzetnek juttattak el. Fehér hosszú időn át meghatározó tárcaírója volt a lapnak.

Fotó: Fehér Béla Facebook

A prózaíró tavaly decemberben A hét írója volt a Literán, akkor írtak hosszabban a pályájáról. A 2012-es Kossuthkifli című történelmi kalandregény volt a legsikeresebb könyve, Rudolf Péter tévésorozatot is rendezett belőle. Fehér Béla a gasztroirodalom egyik nagy alakja is volt, írják, Cserna-Szabó Andrással közösen szerezték az Ede a levesbent, Szécsi Noémivel a Hamisgulyást, Gálffy Zsuzsannával pedig a Kakastaréjt.

Debrecenben született, Hajdúhadházon nőtt fel, aztán Keszthelyen élt. Legutóbbi regénye, a Miriam Rosenblum és a Kozma-kvintett 2022-ben jelent meg a Magvetőnél. A Hévíz Irodalmi Díj, A Magyar Érdemrend lovagkeresztje és a Márai Sándor-díj kitüntetettje volt.