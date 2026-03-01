Örömhír: kikapott Felcsúton a Puskás Akadémia

Jó nap ez a labdarúgás szerelmeseinek és a korrupciót ellenzőknek, ugyanis a miniszterelnök által alapított, Puskás Ferenchez a nevét leszámítva az égvilágon sehogy sem kötődő, közpénz jellegét elvesztett közpénzből légiósokkal kitömött, felcsúti Puskás Akadémia NB I.-es csapata – ami a kormányfő saját telkét kapta meg, rajta egy stadionnal – 2–1-re kikapott otthon a Nyíregyházától.

Orbán Viktor a felcsúti Pancho Arenában 2018. március 3-án. Forrás: M4 Sport

Az MTI a meccsről ezt írta:

„Eseménytelenül telt a mérkőzés első félideje, amelyben sok volt a hiba, mindössze néhány távoli lövésig jutottak csak el a csapatok. A szünet előtt mégis vezetést szerzett a Nyíregyháza, mert a kapujából messzire kimozduló Szappanos Péter buktatta Kovács Mátyást, a megítélt büntetőt pedig Marko Kvasina magabiztosan értékesítette. Fordulás után nagyobb lendülettel folytatta a Puskás Akadémia, a csereként beállt Dárdai Palkó találatával ki is egyenlített. Megélénkült a meccs, jól reagált a bekapott gólra a Nyíregyháza és a szintén a padról beszálló Katona Mátyás révén ismét vezetést szerzett. Elkeseredetten próbált pontot menteni a hazai együttes, ám a Nyíregyháza magabiztosan megőrizte előnyét és elvitte a három pontot Felcsútról.”

Külön vicces, hogy a több mint egy évtizede iszlamofób és menekültellenes politikát vivő Orbán Viktor házi szentélyében, a Pancho Arénában a meccs 60. percében pár perc szünetet tartottak, hogy a muszlim légiósok ihassanak pár kortyot és ehessenek pár falatot naplemente után a ramadán alatt, és a nyíregyháziak két játékosa, Meldin Dreskovic és Muhamed Tijani élt is a lehetőséggel.

A Puskás Akadémia jelenleg az 5., a Nyíregyháza a 9. helyen áll a bajnokságban.