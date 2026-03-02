24.hu: Tuzson Bence egy nappal azelőtt emelt a háromszorosára egy díjhoz járó pénzjutalmat, hogy kitüntette vele a bizalmasát

Tuzson Bence igazságügyi miniszter tavaly március 15-én Deák Ferenc-díjat adományozott Németh Balázs Sándor miniszteri biztosnak. A Deák Ferenc-díj az igazságügy területén hosszú időn át kimagasló színvonalú szakmai munkát végző, illetve a jogállamiság, az emberi jogok és a jogbiztonság érvényesüléséért különös érdemeket szerzett személyek elismerése.

Németh Balázs Sándor Tuzson mellett állva tavaly Rijádban Fotó: Tuzson Bence Facebook

Mindössze egy nappal a nemzeti ünnep előtt, március 14-én hirdették ki azt a másnap hatályba lépő rendeletmódosítást, amellyel Tuzson a díjhoz járó pénzjutalom összegét egymillió forintról hárommillióra emelte. A miniszter azzal indokolta a döntést, hogy az elismerés összege hosszú évek óta nem változott.

A díjat korábban elismert jogtudósok, akadémikusok, alkotmánybírók kapták meg, hozzájuk képest a 24.hu szerint kevéssé látható, hogy pontosan mivel érdemelte ki az elismerést a nyilvánosságban alig ismert Németh Balázs Sándor, aki hivatalosan „az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi informatikai feladatainak előkészítéséhez, kidolgozásához és megvalósításához nyújtott magas szintű szakmai tevékenysége elismeréseként” részesült a kitüntetésben.

A lap szerint Németh Balázs Sándor fontos bizalmasa Tuzson Bencének. Erről árulkodik az is, hogy a miniszteri biztos számos külföldi útjára elkíséri a tárcavezetőt. Némethet még Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter nevezte ki „az igazságügyi nyilvántartó rendszerek koncepciójának megalkotásáért, előkészítéséért és fejlesztésének összehangolásáért” felelős pozícióba, tavaly lett belőle az igazságügyi modernizációért felelős biztos. Ezért 2023 óta havi 700 ezer forintot kap, míg másik állásáért, a 2024 októberében létrehozott MKIFK Zrt. vezetőjeként kapja fő közpénzes jövedelmét; alapbérét 2025 szeptemberében 2 887 500 forintra emelték, ráadásul visszamenőleg január 1-jétől, az erről szóló határozatot a miniszteri kabinetfőnök írta alá. (via 24.hu)