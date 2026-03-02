Magyar Péter négy városban lengette be a helyi fideszes vezetőknek az elszámoltatást és a börtönt

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke hétfői országjárásán Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, masszívan fideszes választókerületeket járt körbe, Záhony után Kisvárdán tartott beszédet és mutatta be a helyi tiszás jelöltet, majd Baktalórántháza és végül Nyírbátor következett. Minden helyszínen rengetegen várták a Tisza Párt elnökét, sőt többen már egyenesen miniszterelnöknek is nevezték Magyart a kézfogás során. A legfeltűnőbb mind közül talán a nyírbátori tömeg volt, hiszen a 11 ezres városban 2022-ben tényleg kétharmaddal, 66 százalékkal nyert a Fidesz, erre Jámbor András hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán.

Az első két helyszín nem volt feszültségektől mentes, hiszen Záhonyban a Hír Tv riporterével csörtézett Magyar, aki a beszéde során időről időre kiszólt a csatorna munkatársának.

Kisvárdán pedig egy, feltehetően helyi férfi zavarta meg Magyar beszédét, akit Magyar Seszták Miklós fizetett emberének nevezett. A Tisza Párt elnöke szerint ezért a kis intermezzóért a férfi kaphatott némi pénzt is. A további helyszíneken ilyen közjátékok már nem zavarták meg az országjárást, amit Magyar úgy értelmezett, hogy elfáradtak a propagandisták, ők is rájöttek, hogy veszítettek.

Voltak azonban olyan üzenetek, amelyeket Magyar szinte minden városban próbált átadni a helyieknek:

A benzin árának adótartalma.

Szabolcsból vándorol el a legtöbb fiatal, itt a legtöbb a közmunkás és a legalacsonyabb az átlagfizetés, és egyre több település ürül ki.

Kárpátaljai magyarokkal találkozott a benzinkúton, akik elmesélték a háború borzalmait, és azt, hogy mennyire magukra hagyták őket. Magyar ebből azt is kikanyarította, hogy Orbán már hosszú évek óta nem járt Ungváron vagy Munkácson.

Minden helyszínen anekdotázott a nagyapjáról.

A tiszás önkénteseket ért atrocitások, nem ők keltik a gyűlöletet, nem ők ijesztgetnek háborús videókkal.

Mi nem a Döbrögik hazája vagyunk.

A Tisza 240 oldala programja, amiből Magyar random idézett programpontokat, miközben a Fidesznek csak annyi a programja, hogy folytatjuk.

Beszédeinek közös pontja volt az is, hogy a helyi fideszeseknek (vagy a helyszínen tartózkodó sameszának) üzent, és több kérdést is intézett hozzájuk, jellemzően országos ügyekkel kapcsolatban. Záhonyban Tilki Attilának, Kisvárdán Seszták Miklósnak, Baktalórántházán Kovács Sándornak, Nyírbátorban pedig Simon Miklósnak üzent. Utóbbi helyszínen egyébként a Simon családról azt mondta, hogy rosszabb, mint a Keresztapa, Simon feleségének pedig 13 állása van.

A fideszeseknek szánt üzenetében arra volt kíváncsi Magyar, hol voltak, amikor több ezer magyar gyereket tettek tönkre az állami gondozásban, lelkileg, szexuálisan és mentálisan, hiszen több gyerek is Szabolcs megyei. Hol voltak az MNB-s 600 milliárd elrablásánál, aminek egyébként a megyében is jó helye lett volna? Nyomatékosította, hogy vagyonvizsgálatot fognak kezdeményezni, akkor pedig magyarázkodhatnak majd, és azt is garantálta, hogy az elszámoltatás után lesz számukra hely a börtönökben, hiszen ha kell, akkor majd építenek újakat.

„Végetek van, elvtársak! Vagy ha úgy jobban értitek, tovarisi konyec!”

– hangoztatta Magyar többször is.

