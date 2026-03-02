Németországban jegyzi be magát a Direkt36

A támogatóknak küldött levelük szerint szervezeti változás lesz a Direkt36 oknyomozó portál életében. Azt írják:

„A Direkt36 tényfeltáró újságíró központot működtető Direkt36 Nonprofit Kft.-nek jelenleg a 100 százalékos tulajdonosa az egyik alapító, Pethő András, aki egyben a cég ügyvezető igazgatója is. Hamarosan azonban ezt a tulajdonrészt átveszi a Németországban bejegyzett Direkt36 gemeinnützige Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), röviden Direkt36 Ug nevű társaság.”

Ez azonban nem jár jelentős változással sem a cég irányításában, sem pedig a tulajdonosi hátterében, hiszen a német cég többségi tulajdonosa marad Pethő András. Mellette kisebbségi tulajdonrésszel rendelkezik Nádori Péter, a Direkt36 operatív igazgatója, és Sebastian Esser, a berlini Krautreporter főszerkesztője, aki a kezdetek óta segíti tanácsaival a Direkt36 munkáját. A német társaság a magyarhoz hasonlóan nonprofit lesz, vagyis bevételeit újságírói tevékenységre fogja fordítani, osztalékot nem vehetnek ki a tulajdonosok.

A változásra a levél szerint két ok miatt is szükség volt, ami már egy régóta tervezett átalakítás része. „Egyrészt Magyarországon az elmúlt években még a korábbinál is súlyosabb fenyegetések érték a független szerkesztőségeket. A jelenlegi kormány részéről olyan lépések is történtek, amelyek konkrétan ezeknek a szervezeteknek az ellehetetlenítését célozták. Azzal, hogy a Direkt36 megveti a lábát egy másik EU-tagállamban is, nagyobb védettséget kap minden esetleges jövőbeli támadás ellen” – írják. Másrészt pedig a Direkt36 már régóta aktív részese nemzetközi újságírói együttműködéseknek, a németországi társaság pedig lehetőséget ad ezek még hatékonyabb kihasználására.