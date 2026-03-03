A választás elé időzített bejegyzéssorozatot a kaposvári püspök

„Mindenki békét szeretne. A múltban a papi békemozgalom, mögötte az elnyomó rezsimmel, ma a békecsináló hatalmak, felrúgott békeszerződésekkel. Elfelejtettük, hogy békét csak teremteni lehet, együttműködve a Teremtővel, aki maga a béke. Az igazság kimondása nélkül nincsen béke!”

„Megtámadni egy másik országot az nem probléma, hanem bűn! Az ellenségképek gyártása bűn, egymás lejáratása kommentekben, hamis tartalmak gyártásában szintén bűn. Uszítás az igazság nevében, hazudni az ellenfelünkről és lejáratni a médiában súlyos bűn! Az igazság elhallgatása is bűn! Nem lehet béke, amíg nem tartanak bűnbánatot, akik ezeket elkövették és enélkül minden békéért tett látványos erőfeszítés álságos.”

Ezek az idézetek Varga László kaposvári püspöktől származnak, aki, ahogy a Szemlélek is írja, a választás elé időzített sorozatot, hogy napi bejegyzéseivel a magyar társadalmat megosztó békétlenség ellen lépjen fel.

A püspök szerint már „2022-ben, az előző választások évében is nagyon feszült volt a levegő egyházon kívül és belül egyaránt, de mostanra már sokkal jobban kiéleződött minden”.

Fotó: Facebook/Kaposvári Egyházmegye

„Akkor nem volt komolyan vehető ellenzéki párt, most viszont van. Minden eldurvult, és a külpolitikai helyzet is egészen más, mint akkor. Ezek motiváltak abban, hogy püspökként meg kell szólalnom, és az evangélium mentén irányt mutatni. Vártam a megfelelő pillanatot annak kimondására, ami már korábban megérett bennem. Valóban a Szemlélek írása adta a végső lökést, hogy most kell megszólalnom” – mondta a lapnak Varga, aki arra az írásra gondolt, amiben Dudás Róbert Gyula katolikus teológiát is végzett történész szólított meg több magyar püspököt a Fidesz fejbe lövős, mesterséges intelligenciával gyártott kampányvideója kapcsán.

A kérdésre, hogy ki a célközönsége ennek az új sorozatnak, Varga azt mondta, „mindenki”. „Hiszem, hogy a Szentlélek eljuttatja mindazokhoz, akiknek erre van szükségük.”