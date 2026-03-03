Fizikai erőszak miatt zártak ki egy nőt a TV2 főzős műsorából

Fizikai erőszak miatt kizárták Dancsi Szabinát a TV2 Séfek séfe című műsorából – írja a Blikk. Dancsi Princess Szabina néven infuenszerkedik, nemrég A Nagy Ő című műsorban próbált meg nagyobb hírnevet szerezni magának azzal, hogy Stohl Andrásnak visítozott.

A TV2 főzős műsorában azután szabadultak el az indulatok, hogy a már említett Dancsi és egy másik nő egy asztalnál kezdték el a munkát, majd ahogy a Blikk is írja, „a két nő egyre hevesebb, káromkodásokban gazdag szóváltásba keveredett egymással”, ami után Dancsi egy konyharuhát dobott vetélytársára, néhány perccel később pedig meg is ütötte annak jobb karját.

A műsor készítői a történtek után kizárták Dancsit, mert „a fizikai erőszak alkalmazása nem megengedett, és méltatlan mindenkihez”.

Mint kiderült, a konfliktus abból eredt, hogy Dancsi azt hitte, versenytársa ellopta a vajkrémjét. „Amikor azt mondta, elloptam a krémet, teljesen kiakadtam. A becsületem az egyik legfontosabb dolog az életemben. Tolvajnak beállítani a tévében? Ez számomra elfogadhatatlan volt. Igen, hozzávágtam a puha konyharuhát, de csak azért, hogy érezze: be kell fejeznie. A tortámra akartam koncentrálni. Az volt a célom, hogy megszerezzem a séfkitűzőt. Ez volt az első egyéni főzésem, és száz százalékot akartam nyújtani. Voltak, akik azt mondták, most fogok hazamenni, mert nincs már mögöttem a csapat. Én pedig meg akartam mutatni, mit tudok. A séfkitűző helyett viszont én repültem.”