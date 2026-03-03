Itt a tavasz, de a szaharai por nem hagyja, hogy olyan meleg legyen, amilyen nélküle pedig lehetne

Vastagabb fátyolfelhőzetet okoznak a Szahara felől érkező homokszemcsék, amik nem is kis mennyiségben érkeznek az Időkép cikke szerint, és ez gátat szab a zavartalan napsütésnek, miáltal picit lejjebb nyomja a várható maximumértéket is.

A magyarázat: a magaslégkörben húzódik a légkör „szupersztrádája”, amelyen keresztül a Szahara felől egészen hazánkig eljutnak a kis porszemcsék. Ez egy viszonylag keskeny sávban mozgó, rendkívül gyorsan haladó nyugatias széláram, amely több kilométeres magasságban, a troposzféra felső határán kanyarog a Föld körül. A homokszemek ebbe bekerülve messzire el tudnak jutni.

A Szahara legészakibb részei és Magyarország között a távolság nagyjából 2000-2500 kilométer. De mivel a porszemek ritkán haladnak tűegyenes vonalban, ténylegesen megtett útjuk gyakran eléri a 3000-4500 kilométert is.

Ezzel együtt kedden az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, még ha többfelé fátyolok is fogják szűrni a napfényt. Helyenként erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, a Dunántúlon akár egy-egy zápor is kialakulhat. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, viszont záporok környezetében átmenetileg feltámadhat a szél.