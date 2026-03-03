Kicsit sárga, kicsit savanyú, de az övék – a vecsési Fidesz-híveké a nap kampányfotója elismerés

„Vecsésen is személyesen felkeresünk mindenkit, eljutunk mindenhova” – írja közösségi oldalán Szijjártó Péter külügyminiszter, aki a felkeresés sikerességének bizonyítékaként több remekbe szabott kampányfotót is mellékelt.

Melyek közül toronymagasan kimagaslik ez:

Forrás: Szijjártó Péter fb-oldala

A kézműves igényességgel megkomponált-összeállított vecsésisavanyúság-konstrukció alkotója ugyan nincs megnevezve, de aligha tévedünk nagyot, ha a miniszter jobbján mosolygó Fidesz-támogatóra tippelünk. A felirat önmagáért beszél, ráadásul ha a paprikák színét fantáziánkat szabadjára engedve határozzuk meg, akkor némi piros-fehér-zöldes utalást is feltételezhetünk. De lehet, hogy ez már túlzás.

Akárhogy is: szívesen megkóstolnánk a szemléltető eszközt. Mondjuk marhapörkölt mellé. Hiába, éhes disznó ebédidőben makkal álmodik.