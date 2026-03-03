Újabb drágulás jön a benzinkutakon, a dízelesek már 600 forint fölötti árakon tankolhatnak szerdától

Szerdán a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi ára 5 forinttal nő, a gázolajé 9 forinttal ugrik meg, tette közzé a benzinkutasoknak bejelentett nagykerárváltozást a Holtankoljak.hu. A portál szerint intenzíven elindul az általuk már a hétvégén előrejelzett üzemanyagár-emelés, miután az iráni háború hatására Brent olaj hordónként ára átlépte a 80 dollárt.

Fotó: JAM STA ROSA/AFP

A gázolaj mostani literenkénti átlagára 594 forint, a benziné 565 forint. Ez alapján az várható, hogy ha a kutak nem is hárítják át a teljes nagykeráremelést – ahogyan az elmúlt hetekben is megfigyelhető volt ez –, a dízelesek szerdától már jellemzően 600 forint fölötti átlagáron tankolhatnak majd. A benzinesek a portál adatai szerint most 542-623 forint közötti árakkal találkoznak a kutakon, így a legolcsóbb helyeken továbbra is 550 forint alatt marad a benzinár, de várhatóan az átlagár sem lépi át az 570 forintot.

A gázolaj ára egyébként a múlt hét eleje óta most ötödször emelkedik, a múlt heti 5, 4 és 6 forintos literenkénti drágulás után hétfőn 5 forintos nagykeráremelést jelentettek be, amit most több mint egy éve nem látott, 9 forintos megugrás követ. A gázolaj nagykereskedelmi ára nem egészen másfél hét alatt így 29 forintot nő.

A benzinkutakon a múlt hét elején még 578 forint volt az átlagár, a holnapi emelés hatását is belekalkulálva másfél hét alatt 4,3 százalékos lehet a drágulása. A benzinár kisebb ütemben emelkedik egyelőre, a múlt héten három lépésben csak 10 forintot nőtt a nagykereskedelmi ár, a holnapi emelés hatását is beleszámítva is csak 15 forintos a literenkénti drágulás, ebből körülbelül 10 forint mehet át a benzinkutak áraiba.