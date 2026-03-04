24 év után búcsúzhat a parlamenttől Vadai Ágnes

Közzétette a Demokratikus Koalíció az országos listájának első 20 helyét, ez alapján a párt több ismert arca is távozik a parlamentből. Feltéve persze, ha nem az összes DK-s esik ki, mert nem szereznek 5 százalékot se.
Erre a mérvadó közvélemény-kutatási adatok szerint erős az esély, (bőven) a küszöb alatt mérik a DK-t.
De ha azt feltételezzük, hogy meglesz az öt százalék, nagyjából 5-6 képviselővel számolhatnak.
Az első 10 ember:
A két listavezető, Dobrev Klára pártelnök és Molnár Csaba ügyvezető alelnök EP-képviselők, és ha Dobrev a magyar parlamentet választja is, Molnár minden bizonnyal nem jön haza.
Marad tehát 4-5 hely, így Kálmán Olga, Rónai Sándor, Varju László, Arató Gergely és esetleg Oláh Lajos lehet a következő parlament tagja, ha megvan az 5 százalék.
Varju indul egyéniben is, és ugyan 2022-ben győztes képviselőként egy olyan időközit behúzott, amin nem indult a Tisza, de most azért jóval kevesebb esélye van.
A listán nemhogy befutó helyet nem kapott, de az első 20-ban nincs ott Sebián-Petrovszki László pártigazgató, a jelenlegi parlamenti frakcióvezető, aki 2018 óta tagja a parlamentnek. Megkérdeztük ennek az okát, de a párt sajtóosztályához irányított minket.
A nála jóval ismertebb Vadai Ágnes egykori honvédelmi államtitkár is búcsúzhat, ő sincs az első 20 között.
Vadai még MSZP-sként, 2002-ben kezdett az országgyűlésben, a pártszakadástól DK-s. A képviselő mindig listáról jutott be, most próbálkozik egyéniben a tatabányai körzetben, ami az EP-választási eredmények alapján egy erősen ellenzéki körzet, ami ebben az esetben a Tisza győzelmét vetítheti előre.
Vadai a DK egyik alelnöke és frakcióvezető-helyettese. 2024-ben egyébként az EP-lista harmadik helyén volt, szóval ha Dobrev hazajön, ő beülhet a helyére. (Ez nem automatikus, legalábbis a Fidesznél nem az volt: amikor a nőverő Győrffy Balázs lemondott a képviselőségről, a kormánypárt a lista 29. helyén szereplő Dömötör Csabát küldte helyette. A DK-MSZP-Párbeszéd listán egyébként a negyedik Rónai Sándor, az ötödik a szocialista Tüttő Kata volt.)
A frakciónak most tagja Gy. Németh Erzsébet, a párt másik alelnöke, de ő sincs benne az első 20-ban. Ő is indul egyéniben, egy számára nehéz körzetben. Ott Dunai Mónika a fideszes jelölt, az egyetlen, aki egyéniben jutott be Budapesten. A körzetben a Tisza Porcher Áron fővárosi képviselőt indítja.
Gy. Németh is MSZP-sként kezdte, két cikluson át volt országgyűlési képviselő 2002 és 2010 között, majd 2022-ben ült be újra.
A jelenlegi frakciótagok közül nincs az első 20-ban Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének korábbi főtitkára, Földi Judit (akinek Gyurcsány Ferenc iszonyú kínosan gratulált a parlamenti eskütételéhez 2023-ban, amivel Szily László szerint pöcsmutogatásban legyőzte a Fideszt), a kevéssé ismert Varga Zoltán és a még kevésbé ismert Hegedüs Andrea sem. Varga kettő, Hegedüs egy ciklus óta képviselő.
A 10. helyen lévő Gréczy Zsolt egykori újságíró is távozhat a parlamentből, akit annyira kikészített Gyurcsány lemondása, hogy maga vallotta be, hogy cikket hamisított, majd jött a dupla csavar, és kiderült, az önleleplezés sem igaz.
A DK politikusa harmadszor szerzett parlamenti mandátumot Újpesten. Miután jogerősen elítélték és a Fidesz is kitartóan támadta, a győzelem nagy elégtétel számára. Országos politikai következtetéseket azonban nem érdemes levonni az eredményből.
Az újkori parlamentarizmus egyik legkínosabb jelenete zajlott le hétfőn. Amit láttunk, az rossz volt minden nőnek, férfinek és jobb Magyarországban reménykedő demokratának.
Az újságíróból lett DK-s képviselő azt állítja, hogy ő írta meg a válaszokat Gyurcsány helyett egy Magyar Hírlapban megjelent interjúhoz, amiért a politikus pár hónapra rá állással jutalmazta.