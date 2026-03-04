A fél országra figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt

A frontok továbbra is elkerülik térségünket, de szerda délután egy tőlünk északra elvonuló hidegfront labilizálja a légkört – elsősorban a Dunántúlon –, így átmenetileg „izgalmasabbra” fordul időjárásunk, írja az Időkép.

A kezdeti naposabb időt követően a délutáni órákban előbb a Dunántúlon, majd a középső és déli tájakon, illetve néhol északkeleten is magasabbra törnek a gomolyfelhők. Ezekből elszórtan várható záporok, főként a Dunától nyugatra helyenként zivatarok kialakulása.

Fotó: Időkép





Nagy területet érintő jelentős csapadék azonban továbbra sem várható, lokálisan azonban több milliméter hullhat le rövid idő alatt. Helyenként apró szemű jég is kísérheti a konvektív gócokat. Délutánra 17 fokig is melegedhet.

Csütörtöktől viszont már újra országszerte nyugodt, száraz időszak jön, felhő is alig lesz az égen. Hajnalonként továbbra is többfelé lehet gyenge fagy, viszont napközben 12 és 17 fok közé melegszik a levegő.