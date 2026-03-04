A Mandinerre költözik Hajdú Péter a Frizbivel

Mostantól minden szombaton a Mandiner YouTube-csatornáján lesz látható Hajdú Péter műsora, a Frizbi, jelentette be a műsorvezető-producer a Mandiner Reakció című műsorában. Az első vendég az MMA-bajnok Lukács Nikolasz, Róka lesz.

Hajdú Péter Varga Juditot kérdezi a Frizbiben 2024. március 27-én

Hajdú Péter szerint most már nagy a tét, a tét az, hogy háború vagy béke, amit el kell mondani. Főleg azért is, mert ha ő elmegy például Miskolcra, 100-an mennek oda hozzá fotót készíteni, ezért lényeges, mit gondol ő vagy Szabó Zsófi vagy Curtis – akik egyébként az elmúlt hónapokban szintén Orbán Viktor és a Fidesz mellett tették le a voksukat.

Hajdú a Telex beszámolója szerint a Mandiner Reakció című műsorában azt mondta, „most a józan észnek kell győzedelmeskednie, vagy kurva nagy baj lesz”, ezért ő a Fideszre fog voksolni a választáson.

A Frizbi korábban a TV2-t, az ATV-t a Live TV-t is megjárta, mostanáig pedig a Frizbi TV YouTube-csatornán jelentkezett a műsor.