HVG: Felfüggesztette a bíróság a Karácsony Gergely ellen Pride-ügyben indított büntetőeljárást

Az Alkotmánybírósághoz fordult és felfüggesztette a Karácsony Gergely elleni büntetőeljárást a Pesti Központi Kerületi Bíróság – tudta meg a HVG. Az erről szóló végzést a lap információi szerint február végén, tárgyaláson kívül hozta meg az ügyben eljáró bíró.

A HVG úgy tudja, a bíróság arra kérte az Ab-t, állapítsa meg, hogy az ügyben alkalmazandó gyülekezési törvény és gyermekvédelmi törvény egyes bekezdései sértik a jogbiztonság és normavilágosság követelményét, valamint az Emberi Jogok Egyezményét.

Az ügyészség e jogszabályok alapján emelt vádat a főpolgármester ellen, aki tavaly júniusban megszervezte a Budapest Pride-ot.

Tüntető Karácsony Gergely kihallgatásakor Budapesten, 2025. augusztus 1-jén Fotó: Kristóf Balázs/444

Karácsony Gergely ellen az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése miatt emelt vádat januárban az ügyészség. Indítványukban azt kérték, hogy a főpolgármesterrel szemben a bíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben szabjon ki pénzbüntetést, ám ő ragaszkodott a bírósági eljáráshoz.

Karácsony Gergely már decemberben tudta, hogy a rendőrségi nyomozás vádemelési javaslattal zárult. Közzé is tett egy Facebook-posztot, amelyben abszurdnak nevezte a vádakat, mivel a Fővárosi Önkormányzatnak ugyan nincs joga a gyülekezéshez, ahhoz viszont van, hogy saját közterületein olyan rendezvényt tartson, amilyet akar, ezért szervezte meg a civilek helyett a budapesti büszkeség menetét.