Saját szolgálati autójából szívta le az üzemanyagot négy rendőr

A nyomozó ügyészség a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) feljelentése alapján indult ügyben 2026 februárjában több helyszínen is kutatást hajtott végre az NVSZ, a Készenléti Rendőrség és a Terrorelhárítási Központ közreműködésével, írja közleményében a Központi Nyomozó Főügyészség.

Ezt követően a nyomozó ügyészség folytatólagosan, szabálysértési értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatott ki 4 rendőrt. A gyanúsítottak – akik között vezető beosztású, vagy tiszti rendfokozatú egyenruhás nincs – szolgálati jogviszonya az eljárás alatt megszűnt.

A megalapozott gyanú szerint a futárként szolgálatot ellátó rendőrök 2023 júniusától a rendőrségi szolgálati gépkocsikból, szolgálatuk során, rendszeres anyagi haszonszerzésre törekedve, alkalmanként megközelítőleg 15 liter gázolajat tulajdonítottak el.

A gyanúsítottak lakóhelyein, tartózkodási helyein és a használatukban álló járművekben végrehajtott kutatás során gázolajon kívül a bűncselekmény elkövetéséhez használt eszközöket foglalt le, köztük kannákat, üzemanyag-szivattyút, gumicsövet, és tölcséreket.