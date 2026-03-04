Orbán: A rendőrök és katonák közterületi jelenlétét növeljük

Szerdán ismét ülésezett a Védelmi Tanács, amiről Orbán Viktor miniszterelnök számolt be a Facebook-oldalán közzétett videóban. Eszerint az ülésen megállapították, hogy nőtt a terrorfenyegetés Európában, ezért az emberek biztonsága érdekében növelni fogják a katonák és a rendőrök számát a köztereken. Orbán emellett utasította a rendvédelmi szerveket, hogy a szélsőséges iszlamista csoportokkal összefüggésbe hozható személyekkel szemben „a legszigorúbban lépjenek fel”.

Emellett beszélt arról is, hogy „minden energetikai létesítmény, ami orosz energiát használ, ukrán szabotázsakció célpontja lehet”, ezért is erősítik meg a védelmüket. Tájékoztatása szerint már 75 helyen vonultak fel a katonák ennek érdekében.

Bejelentette még, hogy felállítanak egy tényfeltáró bizottságot is, amelynek a Barátság kőolajvezeték valós állapotának helyszíni felmérése lesz a feladata. Ezért követelte Zelenszkij, ukrán elnöktől, hogy engedje be az ellenőröket Ukrajnába.

Orbán február 25-én közölte, hogy elrendelte „a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését”. Mint kiderült, ez azt jelenti, hogy „a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárítására szükséges eszközöket is” telepítenek, illetve hogy „a rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányítóközpontok környékén nagyobb erőkkel járőrözik majd”. Ezen túl azt is közölte akkor, hogy elrendelte Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a drónrepülési tilalmat.

