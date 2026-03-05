Izraeli Védelmi Erők: A hadművelet a következő szakaszba lép

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) vezérkari főnöke közölte, hogy a hadsereg „a hadművelet következő szakaszába lép” Irán ellen, és hangsúlyozta: céljuk, hogy tovább rombolják a rezsimet és annak katonai képességeit.

Az IDF vezérkari főnöke, Eyal Zamir altábornagy azt mondta, Izrael és az Egyesült Államok „stratégiailag elszigetelte” Iránt, és olyan gyenge helyzetbe hozta, amilyet az ország korábban még nem tapasztalt. Azt is közölte, hogy Izrael hat napja megszakítás nélkül támadja Iránt, és a hadművelet a tervek szerinti ütemben halad.

„Miután befejeztük a meglepetésszerű csapások szakaszát, amelyben légi fölényt szereztünk és elfojtottuk a ballisztikus rakétarendszert, most a hadművelet következő szakaszába lépünk. Ebben a szakaszban tovább bontjuk le a rezsimet és annak katonai képességeit. További meglepetések is várhatók, amelyeket nem kívánok nyilvánosságra hozni.”

Libanon helyzetére is kitért. Azt mondta, a Hezbollah „stratégiai hibát követett el”, amikor bekapcsolódott a harcokba, és Izrael „erőteljes csapásokat mér, a frontvonalon és Libanon mélyebb területein is.” (BBC)