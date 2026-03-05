Korunk Nógrádi Györgye lett Muri Enikő, a közmédia a musicalszínészre bízta a világ megfejtetését

Kevés lelkesebb digitális harcosa van a Fidesznek a közmédiánál. Erről most már hivatalos bírósági papírja is van az MTVA-nak, a Kúria állította ki a héten. El is tiltották a Kossuth Rádió Facebook-oldalát attól, hogy fideszes kampánykiadványként működjön tovább, de ez mondjuk cseppet sem törte meg a közmédia szerkesztőit.

A lelkesedés nem merül ki abban, hogy orrvérzésig tolják Orbán Viktor vagy bármelyik másik fideszes politikus üzeneteit. Lehetőséget kapnak a Fidesz színpadának egyéb szereplői is, hogy segítsék az eligazodást hazánk nagy ügyeiben.

Itt van például Muri Enikő musicalszínésznő, énekesnő. Előbb egy közös szelfit tett ki Orbán Viktor tavalyi évértékelőjén a miniszterelnökkel, májusban aztán a Harcosok Klubja első hivatalos rendezvényén már ő énekelte a Himnuszt, miközben Menczer Tamás ezt mondta róla:

„Itt van köztünk a csodálatos énekesnő, Muri Enikő. Talán emlékeztek, nemrégiben kitett egy fotót Orbán Viktorral, és ezt követően megtapasztalhatta, hogy milyen a híres, elfogadó, balliberális szeretet. Köpködték, mocskolták, fenyegették, támadták, még halálos fenyegetést is kapott. De Orbán Viktor mellé állt, Muri Enikő kitartott, ő egy igazi harcos.”

Ezután a fellépése után nézett rá az mfor Muri Enikő cégére, és kiderült, hogy végelszámolás alatt áll. Azóta meg is szűnt a cég.

Muri közéleti karrierje ezután fellendült: tagja lett a Drogellenes Digitális Polgári Körnek, ott ült Orbán Viktor mögött a celebmutatós részen az október 23-i állami ünnepségen, ahová beérkezett a Békemenet.

Innen már természetes volt, hogy nyíregyháziként részt vett a Fidesz országos kampányturnéjának (DPK) nyíregyházi állomásán.

Itt még alig kapott szerepet, csak egy 24.hu-s közvetítésből írt hirado.hu-s hírt raktak ki róla.

Aztán váratlanul újra felfedezték a közmédia szerkesztői, és elkezdték lényegében napi útmutatóként posztolni Muri Enikő gondolatait, továbbra is a december elsejei megszólalása alapján.

Új lendületet március 1-e hozott, az énekes ugyanis interjút adott a Borsnak, amit szemlézett a hirado.hu, azóta pedig nincs megállás.

Március 1.

Március 2.

Március 3.

Március 4.

Március 5.

Muri Enikő ugyanakkor egy komoly kihívót kapott a napi eligazításban, felbukkant egy másik énekes is, hogy tájékoztasson.

A figyelemcsata tart, időnként jelentkezünk az állással.