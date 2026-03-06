A macska, A papagáj (Szily László: Idegtartás - 18-19. fejezet)

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Szily László, a 444.hu újságírója olvassa fel saját könyvét ebben a podcast sorozatban.

A macska évezredek óta maximális népszerűségnek örvendő házikedvenc. Egyszerre elegáns ragadozó és totál idióta. Ha kutyás vagy, azért, ha macskás, azért hallgasd meg a 18. fejezetet, amiből az is kiderül, hogy minden macska Nicholas Cage. A 19. fejezetben újra találkozunk Gyuszival, a népszigeti beszélő papagájjal, illetve megtudhatjuk, hogy ennek a rendkívül okos madárnak a tartása miért hatalmas felelősség.

Az epizódhoz mellékeltünk pár eredeti Szily-rajzot is a nyomtatott könyvből, ami megvásárolható a 444 shopjában.

Ezt a részt és a következő fejezeteket a 444 Közösség és Belső kör előfizetői a személyes feedjükön keresztül tudják meghallgatni.