A Netflix felvásárolta Ben Affleck mesterséges intelligenciával működő filmtechnológiai cégét

A Netflix csütörtökön bejelentette, hogy felvásárolta a Ben Affleck által alapított InterPositive filmgyártási technológiai vállalatot, ami mesterséges intelligenciával működő eszközöket gyárt filmgyártáshoz. Hogy mennyiért, azt nem hozták nyilvánosságra.

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY/NurPhoto via AFP

Hogy ennek a felvásárlásnak milyen hosszú távú hatásai lehetnek a netflixes tartalmakra, csak sejteni lehet. Mindenesetre az InterPositive a Reuters szerint olyan modell alapján dolgozik, ami „képes megérteni a vizuális logikát és a szerkesztői következetességet”, és közben „betartja a filmes szabályokat”.

Affleck azt mondta, az eszközöket „felelősségteljes felfedezésre” tervezték, a kreatív döntések maradnak a művészeknél. A színész ezzel a lendülettel egyébként senior tanácsadóként csatlakozik a Netflixhez.