A Szőlő utcáról kérdezték Orbánt, előbb hárított, majd próbált úgy csinálni, mintha nem hallaná a kérdéseket

Orbán Viktort országjárásának egyik nógrádi állomásán kapta el pár kérdésre Zalavári Noémi, az RTL riportere, aki a miniszterelnököt a Szőlő utcai javítóintézetről és annak letartóztatásban lévő volt igazgatójáról, Juhász Péter Pálról kérdezte.

„Juhász Péter Pált hogyan nevezhették ki 2010-ben egy javítóintézet vezetőjévé, úgy, hogy néhány hónappal korábban felmentették, mert hogy kislányokat abuzált?"

– ragadta magához a szót Zalavári az Orbánt kísérő Patrióta YouTube-csatorna feltehetően barátságosabb kérdésekkel készülő riportere elől.

A miniszterelnök a kérdést Gulyás Gergelyt idéző tömörséggel hárította el:

„Kérdezze meg attól, aki kinevezte.”

Ezután az RTL még két kérdést is feltett, Orbán azonban úgy tett, mintha nem hallaná őket. Előbb arról kérdezték, vizsgálják-e Soltész Miklós és Balog Zoltán politikai felelősségét, majd arról, mit gondol arról, hogy egyes adatok szerint minden ötödik állami gondozott gyereket bántalmaznak. (Ez a szám az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat Meghallgató és Terápiás Szolgálatfejlesztési Osztályának 2021-es jelentéséből származik, amelyet Magyar Péter tavaly decemberben hozott nyilvánosságra.)

A magyar miniszterelnök némi kínos fészkelődés után végül mégis reagált, bár válasznak aligha mondható, amit mondott:

„Minden magyar gyereket, ha családban él, ha állami gondozott, megvédünk.”

A további kérdések elől ezután inkább bement abba a független sajtó elől vélhetően elzárt épületbe, ahol a pásztói fórum kezdődött.

A videó végén az Orbánt kísérő csapatból még kihallatszik egy hang, ami rendreutasítja a kérdésekkel provokáló újságírót: „Eldugulhatna már az RTL is…” - mondta.

Orbán legutóbb két napja az ATV-ben adott hasonlóan megúszós, kurta-furcsa válaszokat, amikor Rónai Egon kérdezte olyan témákról, amelyekhez láthatóan nincs hozzászokva.

