Izlandon augusztusban népszavazás lesz az európai uniós csatlakozási tárgyalások újraindításáról

Augusztus 29-én népszazás lesz Izlandon arról, hogy indítsák-e újra az európai uniós csatlakozási tárgyalásokat. Az észak-európai ország kormánya már korábban jelezte, hogy a referendumot a geopolitikai bizonytalanságra való tekintettel legkésőbb 2027-ig megtartják.

Reykjavik négy évnyi tárgyalás után 2013-ban szakította meg a vonatkozó folyamatot, ám az utóbbi időben az ukrajnai háború és a megélhetési költségek növekedése mégis felélesztette az izlandiak érdeklődését az uniós integráció iránt.

Katrin Gunnarsdottir Fotó: EMIL NICOLAI HELMS/Ritzau Scanpix via AFP

Ehhez jött Danald Trump amerikai elnök expanziós verbális politikája, aki Grönland esetleges annektálása mellett már az Izland iránti érdeklődését is kifejezte.

Katrin Gunnarsdottir külügyminiszter egy koppenhágai sajtótájékoztatón azt mondta, az izlandi kormány egyhangúlag döntött a népszavazásra vonatkozó javaslatról. A tárgyalások pozitív kimenetele esetén újabb referendumon döntenének az izlandiak a tényleges EU-csatlakozásról. (Reuters)