Magyar Péter: Orbán Viktor hívja össze a nemzetbiztonsági bizottságot a Budapesten lévő GRU-ügynökök miatt

A Tisza összeállította és a bejelentette a Nemzeti Választási Irodának az országos listáját – ezt Magyar Péter az országjárása egyik pénteki állomásán, a Komárom-Esztergom megyei Nagyigmándon jelentette be. A listán 185-en szerepelnek, az első öt nevet (Magyar, Rost Andrea, Gajdos László, Forsthoffer Ágnes, Kapitány István) eddig is lehetett tudni.

Fotó: Magyar Péter Youtube-csatornája

Most kiderült, hogy az ismertebb tiszás nevek mindegyike biztos bejutó helyen van: Orbán Anita a 6., Radnai Márk alelnök a 7., Tarr Zoltán a 9., Ruszin-Szendi Romulusz a 16., Nagy Ervin a 18. a névsorban. Több olyan nevet is láttunk a listán, aki egyéni jelöltjelölt volt a két- vagy háromjelöltes párton belüli előválasztás során. Viszont nincs egyetlen olyan új szereplő sem a listán, aki húzónév lehetne.

A pártlistán, akárcsak az egyéni jelöltek között, nagyjából egyharmados a nők aránya. Magyar azt mondta: „nagyon sok részén az országnak, ahol igazi félelemkeltés zajlik, ahol feudális rendszer alakult ki, ott bátor magyar nők fogják megmutatni a leköszönő hatalomnak, hogy hol lakik a magyarok istene”.

Magyar Péter ismertette a Panyi Szabolcs által szerzett és közzétett információkat arról, hogy a GRU ügynökei, „legalább három ember diplomáciai fedésben megérkezett már egy-két hete Budapestre, az orosz nagykövetségen dolgoznak. Vlagyimir Putyin orosz elnök a saját első kabinetfőnök-helyettesét, a Roszatom egykori vezetőjét bízta meg a magyar választásokba való beavatkozással” – mondta. Azt mondta, a hírek szerint az Amerikai Egyesült Államok is megosztott hírszerzési információkat a baráti országokkal, „tehát gondolom, a magyar kormánnyal is ezekről a diplomáciai fedésben itt lévő orosz ügynökökről”.

A kialakult helyzetben felszólította Orbán Viktort, hogy hívja össze a nemzetbiztonsági bizottságot: „tájékoztassák a magyar embereket, mi folyik itt, miért vannak idehelyezve ezek a GRU-s orosz katonai titkosszolgálathoz tartozó emberek, milyen módon akarják befolyásolni a magyar választásokat”. Magyar arról is tájékoztatást kért, hogy Orbán Viktor hogyan akadályozza meg a választásokba beavatkozást, „már ha meg akarja akadályozni”, és felszólította a kormányfőt: „forduljon a NATO-hoz és a szövetségesekhez, hogy szintén segítsenek a magyar választásokba való beavatkozás megakadályozásában”.