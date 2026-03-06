Mindenki menjen kirándulni a hétvégén, egyszerűen csodálatos idő lesz

Bátran tervezhetünk hétvégére kirándulást, kerti grillezést, csodás időben lesz részünk, írja az Időkép. Igaz, hogy a reggelek viszont hidegek lesznek.

Európa nagy részének időjárását a következő napokban is egy nagy kiterjedésű anticiklon alakítja, a frontok csak a kontinens nyugati és északi, északkeleti részét érintik az előrejelzés szerint.

Hazánkban is marad a nyugalom. Szerdán ugyan egy magassági hidegcsepp hatására a Dunántúlon záporok, zivatarok „kavarták fel az állóvizet”, ám a következő napokban már sehol sem hoz izgalmakat az időjárás.

Felhők alig lesznek az égen, így hétvégére bátran tervezhetünk szabadtéri programokat, kirándulást, túrázást, kerti grillezést. Délutánonként elég lesz egy pulóver, a legtöbb helyen 16-18 fokig melegszik a levegő. A hajnali, reggeli órák még hidegek, többfelé fagyosak lesznek, de kicsire nem adunk.