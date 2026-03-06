Záhonynál átvette az ukrán külügy a hét elfogott pénzszállítót, a rekvirált pénz viszont a magyar hatóságoknál maradt

bűnügy

Szabadon engedték azt a hét ukrán állampolgárt, akiket csütörtökön fogtak el Budapesten egy pénz- és aranyszállítmány miatt – közölte az ukrán külügyminiszter péntek este az Ukrajna magyarországi nagykövetségének Facebook-oldalán.

Forrás: Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége, Facebook

Andrij Szibiha szerint a férfiak már biztonságban vannak, és átlépték az ukrán határt. „Konzuljaink megadták számukra a szükséges segítséget” – írta a külügyminiszter. Hozzátette, hogy köszönetet mond a külügyminisztérium munkatársainak, az ukrán nagykövetségnek, valamint a rendvédelmi és állami szerveknek, amelyek közreműködtek az ügy rendezésében.

A bank munkatársainak hazaszállításáról az ukrán külügyminiszter az X-en tett közzé videót:

Az ügy azonban ezzel még nem zárult le. A budapesti ukrán nagykövetség a Facebookon azt írta: az esetet nem fogják elhallgatni, és annak jogi, szankciós és nemzetközi jogi következményei is lehetnek. A közlés szerint az ukrán bűnüldöző szervek már büntetőeljárást indítottak túszejtés és vagyon eltulajdonításának gyanúja miatt, és Ukrajna fenntartja a jogot a megfelelő válaszlépésekre és ellenintézkedésekre.

Pénzszállítók mentek, a pénz maradt

A történtek részleteiről a pénzszállítók ügyvédje beszélt a 24.hu-nak. Horváth Lóránt szerint a férfiakat végül nem gyanúsították meg semmilyen bűncselekménnyel. Péntek késő délután Záhonyba vitték őket, ahol a határon átadták az ukrán hatóságoknak.

Az ügyvéd szerint a magyar hatóságok egy ideig azt vizsgálták, hogyan lehetne meggyanúsítani őket.

„Csak nagyon alapos indokokkal lehetett volna bármit a terhükre róni, úgy tűnik, végül nem találtak ilyet, ezért átadták őket az idegenrendészetnek és kitoloncolták”

– mondta. Az egész eljárást „kafkai” jellegűnek nevezte.

Horváth azt is állította, hogy a fogvatartottakhoz a konzuli szolgálat képviselőit sem engedték be, és tolmácsot sem biztosítottak számukra. „Nem tudjuk, hogyan hallgatták ki őket, és mi történt velük 24 órán keresztül” – mondta.

A lefoglalt pénz és arany sorsa egyelőre nem rendeződött. A szállítmány az ügyvéd szerint 40 millió dollárból, 35 millió euróból és 9 kilogramm aranyból állt, ezeket egyelőre nem adták vissza. Úgy véli, a pénz az eljárás végéig lefoglalásban maradhat. A pénzszállító járművek jelenleg a Terrorelhárítási Központ (TEK) területén állnak.

Az ügyvéd szerint az ügynek jogi következményei is lehetnek, erről a következő napokban egyeztetnek az ukrán bank vezetésével.

A hatóságok csütörtök délután csaptak le az M0-s autóút közelében két ukrán pénzszállító járműre. A járművek az ukrán állami Oscsadbank megbízásából szállítottak jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat.

bűnügy Andrij Szibiha ukrán állampolgárok pénz- és aranyszállítmány oscsadbank Budapest Ukrajna Magyarországi Nagykövetség Horváth Lóránt ukrán külügyminiszter Terrorelhárítási Központ záhony