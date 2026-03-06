Záhonynál átvette az ukrán külügy a hét elfogott pénzszállítót, a rekvirált pénz viszont a magyar hatóságoknál maradt

Szabadon engedték azt a hét ukrán állampolgárt, akiket csütörtökön fogtak el Budapesten egy pénz- és aranyszállítmány miatt – közölte az ukrán külügyminiszter péntek este az Ukrajna magyarországi nagykövetségének Facebook-oldalán.
Andrij Szibiha szerint a férfiak már biztonságban vannak, és átlépték az ukrán határt. „Konzuljaink megadták számukra a szükséges segítséget” – írta a külügyminiszter. Hozzátette, hogy köszönetet mond a külügyminisztérium munkatársainak, az ukrán nagykövetségnek, valamint a rendvédelmi és állami szerveknek, amelyek közreműködtek az ügy rendezésében.
A bank munkatársainak hazaszállításáról az ukrán külügyminiszter az X-en tett közzé videót:
I have already briefed President @ZelenskyyUa that we were able to secure the release of seven Ukrainian nationals who were held in Budapest.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 6, 2026
They are already safe and they have crossed the Ukrainian border. Our consuls have provided necessary assistance.
I thank our team at… pic.twitter.com/74zA9Yin8v
Az ügy azonban ezzel még nem zárult le. A budapesti ukrán nagykövetség a Facebookon azt írta: az esetet nem fogják elhallgatni, és annak jogi, szankciós és nemzetközi jogi következményei is lehetnek. A közlés szerint az ukrán bűnüldöző szervek már büntetőeljárást indítottak túszejtés és vagyon eltulajdonításának gyanúja miatt, és Ukrajna fenntartja a jogot a megfelelő válaszlépésekre és ellenintézkedésekre.
A történtek részleteiről a pénzszállítók ügyvédje beszélt a 24.hu-nak. Horváth Lóránt szerint a férfiakat végül nem gyanúsították meg semmilyen bűncselekménnyel. Péntek késő délután Záhonyba vitték őket, ahol a határon átadták az ukrán hatóságoknak.
Az ügyvéd szerint a magyar hatóságok egy ideig azt vizsgálták, hogyan lehetne meggyanúsítani őket.
„Csak nagyon alapos indokokkal lehetett volna bármit a terhükre róni, úgy tűnik, végül nem találtak ilyet, ezért átadták őket az idegenrendészetnek és kitoloncolták”
– mondta. Az egész eljárást „kafkai” jellegűnek nevezte.
Horváth azt is állította, hogy a fogvatartottakhoz a konzuli szolgálat képviselőit sem engedték be, és tolmácsot sem biztosítottak számukra. „Nem tudjuk, hogyan hallgatták ki őket, és mi történt velük 24 órán keresztül” – mondta.
A lefoglalt pénz és arany sorsa egyelőre nem rendeződött. A szállítmány az ügyvéd szerint 40 millió dollárból, 35 millió euróból és 9 kilogramm aranyból állt, ezeket egyelőre nem adták vissza. Úgy véli, a pénz az eljárás végéig lefoglalásban maradhat. A pénzszállító járművek jelenleg a Terrorelhárítási Központ (TEK) területén állnak.
Az ügyvéd szerint az ügynek jogi következményei is lehetnek, erről a következő napokban egyeztetnek az ukrán bank vezetésével.
A hatóságok csütörtök délután csaptak le az M0-s autóút közelében két ukrán pénzszállító járműre. A járművek az ukrán állami Oscsadbank megbízásából szállítottak jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat.