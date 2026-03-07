Videón, ahogy egy iráni drón csapódik be a dubaji repülőtér közelében

Ahogy azt korábban írtuk, szombat reggel a Dubaji Nemzetközi Repülőtér ideiglenesen felfüggesztette minden működését.

Most kikerült egy videófelvétel, amelyen az látszik, hogy egy iráni drón becsapódik közvetlen a reptér egyik terminálja mellé.

A Dubaji Kormányzati Médiairoda hivatalos X-fiókja azonban azt közölte:

„A dubaji hatóságok megerősítették, hogy egy kisebb incidens történt, amelyet egy elfogást követően lehulló törmelék okozott, és amelyet sikeresen kezeltek. Sérültekről nem érkezett jelentés. A hatóságok cáfolták azokat a közösségi médiában terjedő híreket is, amelyek szerint incidens történt volna a Dubaji Nemzetközi Repülőtéren.”

A BBC úgy tudja, az incidens óta részben újraindult a repülőtér forgalma, néhány gép fel- és leszáll.